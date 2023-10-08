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Регламент раздора: как и почему в ВККС вспыхнул первый серьезный конфликт

13:02, 8 октября 2023
В составе Высшей квалификационной комиссии судей нет понимания относительно возможности отзыва с административных должностей.
Регламент раздора: как и почему в ВККС вспыхнул первый серьезный конфликт
Источник фото: SUD.UA
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В Высшей квалификационной комиссии судей, по данным «Судебно-юридической газеты», разразился первый значительный конфликт между ее членами.

Как ни странно, проблема возникла в связи с необходимостью принятия нового Регламента Комиссии.

Дело в том, что по инициативе рабочей группы, работавшей над разработкой проекта Регламента, в текст Регламента было добавлено положение о возможности смещения большинством голосов членов ВККС лиц, занимающих ключевые административные должности в Комиссии.

Речь идет о должностях главы ВККС, заместителя председателя ВККС и секретарей палат Комиссии.

В действующем Регламенте ВККС, принятом еще в 2016 году, возможность отзыва с административных должностей не предусмотрена. 

Согласно предложению рабочей группы, досрочный отзыв с административных должностей возможен, если руководство Комиссии неудовлетворительно выполняет свои обязанности, самоустраняется от организации работы Комиссии, допускает некорректное и неэтичное поведение или действует вопреки требованиям законодательства.

Для отзыва с административных должностей инициативная группа членов Комиссии (не менее 1/3 состава) должна подготовить мотивированное представление. После этого организационный комитет из не менее 6 членов ВККС обеспечивает проведение заседания Комиссии в пленарном составе по вопросам отзыва председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии или секретарей палат ВККС. После этого, как отмечено в Регламенте, собственно происходит процедура тайного голосования за отзыв с должности.

Однако, когда дело дошло до обсуждения указанной нормы проекта Регламента, часть членов Комиссии выступила категорически против указанного положения. Они считают, что возможность досрочного прекращения полномочий председателя ВККС, заместителя председателя ВККС и секретарей палат Комиссии может негативно отразиться на работе Комиссии.

Пока никак не повлияла на часть членов ВККС и позиция международных проектов, оказывающих Украине техническую помощь. Такие проекты, как USAID, IDLO и Pravo-Justice тоже считают, что Регламент ВККС должен содержать норму о возможности отзыва с административных должностей в случае выражения недоверия.

Таким образом, по данным «Судебно-юридической газеты», вопрос принятия нового Регламента Комиссии фактически зашел в тупик, поскольку даже обсуждение проекта Регламента вызывает бурные дискуссии между членами Комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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