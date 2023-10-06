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В Україні зростає кількість хворих на COVID-19, — головний санітарний лікар

10:00, 6 жовтня 2023
За останній тиждень зафіксовано 4000 хворих.
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19, — головний санітарний лікар
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В Україні за останній тиждень на коронавірус захворіли понад 4000 осіб, серед них 302 дитини. 9 хворих померли. Про це заявив в ефірі телемарафону головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Зараз ми спостерігаємо стабільне базове зростання захворюваності на COVID-19. І за останній тиждень було підтверджено більше ніж 4000 випадків захворювання... На минулому тижні ми реєстрували лише 2500 випадків. І це лише початок епідемічного сезону. Таке зростання ми будемо реєструвати до кінця листопада і після цього вже включиться повноцінний грип", - сказав він. 

За його словами, зараз частіше хворіють діти віком до 17 років. Крім того, зростає і кількість летальних випадків.

"Якщо упродовж літнього періоду ми реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень летальність виросла майже у 2,5 раза. Це невеликі цифри в абсолютній кількості. За останній тиждень у нас зареєстровано дев'ять летальних випадків, і це серед осіб віком 65 років і старше", - наголосив Кузін.

Він додав, на території Європи та України циркулює 15 різних типів штаму Омікрон і усі вони мають відносно легкий перебіг хвороби у вакцинованих осіб, але у людей з груп ризику при відсутності щеплення зростає ризик померти від ускладнень.

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