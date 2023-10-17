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У членів ВККС розійшлися думки щодо надання членам ГРД повного доступу до суддівських досьє

08:05, 17 жовтня 2023
Між членами ВККС немає єдності щодо передачі ГРД повних даних стосовно суддів.
У членів ВККС розійшлися думки щодо надання членам ГРД повного доступу до суддівських досьє
Джерело фото - ВККС
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У Вищий кваліфікаційній комісії суддів днями спалахнула чергова непроста дискусія.

Цього разу її каталізатором стало бажання деяких членів ВККС надати членам Громадської ради доброчесності повний доступ до інформації з суддівських досьє.

За даними джерел «Судово-юридичної газети», головним прихильником зазначеного підходу є заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

Втім, частина членів ВККС виступає проти надання «на прохання громадськості» повного доступу до суддівських досьє.

Дискусії всередині Комісії показали, що вирішити питання надання повного доступу членам ГРД до суддівських досьє на пленарному засіданні ВККС неможливо через відсутність згоди на це частини членів Комісії. Також з тієї ж причини неможливо й домогтися відповідних змін до Регламенту Комісії, які б дозволили ВККС надати повний доступ к суддівським досьє.

Крім того, деякі з членів ВККС виставили умову, що повний доступ до суддівських досьє можливий тільки за умови, якщо усі члени ГРД підпишуть документ під умовною назвою «про нерозголошення конфіденційних даних суддівських досьє і ненадання їх стороннім особам».

В такій ситуації членам ВККС запропоновано особисто вирішити, чи згодні вони надати ГРД повний доступ до суддівських досьє або ні.

За даними джерел «Судово-юридичної газети», деякі з членів Комісії вже повідомили, що згодні надати ГРД повний доступ до суддівських досьє під свою особисту відповідальність.

Відтак, у ВККС фактично все ж знайшли можливість надання повного доступу до суддівських досьє, хоча й лише щодо окремих суддів, які будуть знаходитися «на доповіді» у членів Комісії, що надали відповідну неофіційну згоду.

Нагадаємо, що суддівське досьє, окрім загальновідомих даних щодо кар’єри судді, також містить і чимало конфіденційної інформації – персональні дані судді та його близьких родичів, відомості про результати перевірки особистих морально-психологічних якостей судді, інформацію щодо перевірки загальних здібностей судді, інформацію щодо неповнолітніх дітей суддів, медичні відомості щодо стану здоров’я судді тощо.

Згідно зі статтею 85 Закону «Про судоустрій та статут суддів» повний та безпосередній доступ до суддівського досьє мають виключно члени ВККС та уповноважені працівники секретаріатів ВККС та Вищої ради правосуддя, а також уповноважені працівники Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, що раніше “Судово-юридична газетаповідомляла про те, як у ВККС спалахнула дискусія щодо нового проекту Регламенту Комісії, який передбачає можливість відкликання з адміністративних посад.

Автор В'ячеслав Хрипун

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