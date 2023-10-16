Канада готова допомогти з евакуацією українців із Сектору Гази — Зеленський

Володимир Зеленський провів телефону розмову з Джастіном Трюдо.

Джерело фото: Володимир Зеленський

У понеділок, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами Президента, під час розмови сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Канади. Зокрема, щодо розвитку гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Також сторони приділили увагу продовженню оборонної співпраці, обговорили глобальні безпекові виклики та евакуацію українців із Сектору Гази.

«Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із Сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром», - наголосив Президент.

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