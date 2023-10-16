Канада готова помочь с эвакуацией украинцев из Сектора Газы — Зеленский

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо.

Источник фото: Владимир Зеленский

В понедельник, 16 октября, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Президента, в ходе разговора стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Канаду. В частности, о развитии гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

Также стороны уделили внимание продолжению оборонного сотрудничества, обсудили глобальные вызовы безопасности и эвакуацию украинцев из Сектора Газы.

«Благодарю Джастина за готовность помочь с эвакуацией наших людей из Сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени», - подчеркнул Президент.

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