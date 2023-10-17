В Киеве с 17 октября на Дарнице запустят автобус, который будет возить горожан из отдаленной лесной зоны

Автобус будет курсировать от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе.

Источник фото: КГГА

Со вторника, 17 октября, в Киеве будет возобновлено работу автобусного маршрута № 105 «Улица Тростянецкая – Бориспольское шоссе» для улучшения транспортного обслуживания пассажиров. Об этом пишет КГГА.

Автобус будет курсировать по постоянной схеме движения.

Как раньше мы рассказывали, о возобновлении маршрута общественного транспорта просили местные жители.

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