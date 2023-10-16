Зеленский провел телефонный разговор с Саули Ниинисте: что обсуждали президенты

Стороны обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Как рассказал Зеленский, он поблагодарил за уже 19 пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации Формулы мира, в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности.

Также Президент Украины рассказал о продолжении инициативы #GrainFromUkraine в в этом году.

Кроме того, стороны обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине.

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