Зеленський провів телефонну розмову з Саулі Нііністьо: що президенти обговорювали

Сторони обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Як розповів Зеленський, він подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації Формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

Також Президент України розповів про цьогорічне продовження ініціативи #GrainFromUkraine.

Крім того, сторони обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.

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