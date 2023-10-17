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У автобусі, який прямував з ЄС, митники під пасажирськими сидіннями і не тільки знайшли сотні новеньких смартфонів

19:57, 17 жовтня 2023
Конструктивні порожнини транспортного засобу були заповнені новенькими смартфонами різних марок.
У автобусі, який прямував з ЄС, митники під пасажирськими сидіннями і не тільки знайшли сотні новеньких смартфонів
Джерело фото: customs.gov.ua
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На пункті пропуску «Ужгород» під час перевірки одного з рейсових автобусів, який прибув з ЄС, митники виявили 541 запакованих смартфонів відомих торгових марок та 20 планшетів.

Про це розповіли у Державній митній службі.

«Водій запевнив митників, що не перевозить товарів, які б підлягали декларуванню і сплаті митних платежів. Однак у ході перевірки салону автобуса зʼясувалося, що всі конструктивні порожнини транспортного засобу заповнені новенькими смартфонами різних марок та моделей», - зазначили у митній службі.

Так, спочатку митники виявили кілька тайників під декоративною обшивкою в салоні автобуса. Згодом транспортний засіб скерували на перевірку стаціонарною скануючою системою, що дозволило виявити ще кілька сховищ.

«Гаджети довелося виймати із отвору для подачі хімічних речовин та води, паливного баку, баку для відходів вбиральні транспортного засобу, з-під сидінь пасажирів у підлозі, а також з порожнин за електрогодинником і термометром у кабіні водія», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість техніки сягає 20 млн грн.

«До слова, понад дві сотні виявленої техніки Apple - останньої моделі iPhone 15 Pro», - зауважили у митній службі.

Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихована техніка тимчасово вилучена до рішення суду.

Джерело фото: customs.gov.ua

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