В автобусе, следовавшем из ЕС, таможенники под пассажирскими сиденьями и не только обнаружили сотни новеньких смартфонов

Конструктивные полости транспортного средства были заполнены новыми смартфонами разных марок.

Источник фото: customs.gov.ua

На пункте пропуска «Ужгород» во время проверки одного из рейсовых автобусов, который прибыл из ЕС, таможенники обнаружили 541 запакованных смартфонов известных торговых марок и 20 планшетов.

Об этом рассказали в Государственной таможенной службе.

«Водитель заверил таможенников, что не перевозит товаров, которые бы подлежали декларированию и уплате таможенных платежей. Однако в ходе проверки салона автобуса выяснилось, что все конструктивные полости транспортного средства заполнены новенькими смартфонами разных марок и моделей», - отметили в таможенной службе.

Так, сначала таможенники обнаружили несколько тайников под декоративной обшивкой в салоне автобуса. Впоследствии транспортное средство было направлено на проверку стационарной сканирующей системой, что позволило обнаружить еще несколько хранилищ.

«Гаджеты пришлось вынимать из отверстия для подачи химических веществ и воды, топливного бака, бака для отходов туалета транспортного средства, из-под сидений пассажиров в полу, а также из полостей за электрочасами и термометром в кабине водителя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерная стоимость техники достигает 20 млн грн.

«К слову, более двух сотен обнаруженной техники Apple – последней модели iPhone 15 Pro», – отметили в таможенной службе.

Относительно водителя составлено протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытая техника временно изъята до решения суда.

Источник фото: customs.gov.ua

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