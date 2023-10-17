Как ввезти гуманитарную помощь с 1 декабря: пошаговое разъяснение от Минсоцполитики

В Минсоцполитики предоставили пошаговый алгоритм.

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В Министерстве социальной политики обнародовали пошаговую инструкцию относительно ввоза гуманитарной помощи с 1 декабря.

«Понимаем, что у волонтерского сообщества возникло много вопросов, в частности, по алгоритму ввоза. Предоставляем пошаговый алгоритм, как с 1 декабря ввозить и какие документы подавать», - отметили там.

Так, алгоритм выглядит следующим образом:

Входите в Автоматизированную систему с помощью КЭП. Вас внесено в Единый реестр получателей гуманитарной помощи. Теперь можно ввозить гуманитарную помощь. Вносите в систему перечень товаров, которые планируется завозить, автоматически формируется Декларация.

НЕ НУЖНО: гарантийных писем, справок, запросов, планов о распределения и других бюрократических документов.

Ввозите помощь Обобщенно показываете, где и сколько помощи роздано. Это и есть отчет.

В настоящее время единая автоматизированная система учета гуманитарной помощи находится в состоянии разработки. Изменения заработают с 1 декабря.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял постановление, в соответствии с которым изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

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