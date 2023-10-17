Детские сады могут получить гелиосистемы для бесперебойного снабжения горячей воды

Госэнергоэффективность объявляет старт сбора проектов от территориальных общин для участия в конкурсе на получение и установку гелиосистем в учреждениях дошкольного образования.
В рамках старта проекта планируется установка 18 гелиосистем в заведениях – победителях конкурса.
Кто может принять участие в проекте?
Территориальная община
Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсном отборе?
Для участия в отборе проектов участники должны представить проект (предложение), в котором определены цели, описаны способы реализации, а также приблезительный расчет ожидаемого эффекта по энергосбережению.
Каждый участник-община может представить только один проект (предложение).
Для участия в отборе проектов потенциальный участник представляет заполненную Заявку на участие в отборе проектов (Заявка здесь). К заявке должны быть присоединены документы:
- Технический паспорт здания.
- Мотивационное письмо, подписанное ответственным лицом. (Указать, почему именно в этом заведении необходимо установить гелиосистему подогрева горячей воды. Требования: на украинском или английском языке, максимум 400 слов)
- Заключение обследования технического состояния здания и кровли.
- Документ, подтверждающий наличие простейшего укрытия.
- Подтверждение внедренного энергоменеджмента в общине (копия решения местного совета или распоряжение городского головы).
Заявки могут подаваться в электронном (с использованием ЭЦП) и/или бумажном формате.
Заявки с полным пакетом документов подавать по электронному адресу: prog201[email protected], тема письма «Энергия солнца для детишек».
От одной общины возможна только одна заявка.
Конечный срок подачи заявок – 12 ноября 2023 года.
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