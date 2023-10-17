Детские сады могут получить гелиосистемы для бесперебойного снабжения горячей воды

Как принять участие в конкурсе.

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Госэнергоэффективность объявляет старт сбора проектов от территориальных общин для участия в конкурсе на получение и установку гелиосистем в учреждениях дошкольного образования.

В рамках старта проекта планируется установка 18 гелиосистем в заведениях – победителях конкурса.

Кто может принять участие в проекте?

Территориальная община

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсном отборе?

Для участия в отборе проектов участники должны представить проект (предложение), в котором определены цели, описаны способы реализации, а также приблезительный расчет ожидаемого эффекта по энергосбережению.

Каждый участник-община может представить только один проект (предложение).

Для участия в отборе проектов потенциальный участник представляет заполненную Заявку на участие в отборе проектов (Заявка здесь). К заявке должны быть присоединены документы:

Технический паспорт здания. Мотивационное письмо, подписанное ответственным лицом. (Указать, почему именно в этом заведении необходимо установить гелиосистему подогрева горячей воды. Требования: на украинском или английском языке, максимум 400 слов) Заключение обследования технического состояния здания и кровли. Документ, подтверждающий наличие простейшего укрытия. Подтверждение внедренного энергоменеджмента в общине (копия решения местного совета или распоряжение городского головы).

Заявки могут подаваться в электронном (с использованием ЭЦП) и/или бумажном формате.

Заявки с полным пакетом документов подавать по электронному адресу: prog201[email protected], тема письма «Энергия солнца для детишек».

От одной общины возможна только одна заявка.

Конечный срок подачи заявок – 12 ноября 2023 года.

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