Дитячі садки можуть отримати геліосистеми для безперебійного постачання гарячої води

Держенергоефективності оголошує старт збору проектів від територіальних громад для участі у конкурсі на отримання та встановлення геліосистем у закладах дошкільної освіти.
У рамках старту проєкту планується встановлення 18 геліосистем у закладах – переможцях конкурсу.
Хто може взяти участь у проєкті?
Територіальна громада
Що треба зробити, щоб взяти участь у конкурсному відборі?
Для участі у відборі проектів учасники повинні представити проєкт (пропозицію), в якому визначено мету, описано способи реалізації, а також наближений розрахунок очікуваного ефекту з енергозбереження.
Кожен учасник-громада може подати лише один проект (пропозицію).
Для участі у відборі проектів потенційний учасник подає заповнену Заявку на участь у відборі проектів (Заявка тут). До заявки мають бути приєднані документи:
- Технічний паспорт будівлі.
- Мотиваційний лист, підписаний відповідальною особою. (Вказати, чому саме у цьому закладі необхідно встановити геліосистему підігріву гарячої води. Вимоги: українською, або англійською мовою, максимум 400 слів)
- Висновок обстеження технічного стану будівлі та покрівлі.
- Документ, що підтверджує наявність найпростішого укриття.
- Підтвердження впровадженого енергоменеджменту в громаді (копія рішення місцевої ради або розпорядження міського голови).
Заявки можуть подаватись в електронному (із застосуванням ЕЦП) та/або паперовому форматі.
Заявки з повним пакетом документів подавати на електронну адресу: prog2[email protected], тема листа «Енергія сонця для діточок».
Від однієї громади можлива лише одна заявка.
Кінцевий строк подачі заявок – 12 листопада 2023 року.
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