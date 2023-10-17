Дитячі садки можуть отримати геліосистеми для безперебійного постачання гарячої води

Як прийняти участь у конкурсі.

Ілюстративне зображення: freepik.com

Держенергоефективності оголошує старт збору проектів від територіальних громад для участі у конкурсі на отримання та встановлення геліосистем у закладах дошкільної освіти.

У рамках старту проєкту планується встановлення 18 геліосистем у закладах – переможцях конкурсу.

Хто може взяти участь у проєкті?

Територіальна громада

Що треба зробити, щоб взяти участь у конкурсному відборі?

Для участі у відборі проектів учасники повинні представити проєкт (пропозицію), в якому визначено мету, описано способи реалізації, а також наближений розрахунок очікуваного ефекту з енергозбереження.

Кожен учасник-громада може подати лише один проект (пропозицію).

Для участі у відборі проектів потенційний учасник подає заповнену Заявку на участь у відборі проектів (Заявка тут). До заявки мають бути приєднані документи:

Технічний паспорт будівлі. Мотиваційний лист, підписаний відповідальною особою. (Вказати, чому саме у цьому закладі необхідно встановити геліосистему підігріву гарячої води. Вимоги: українською, або англійською мовою, максимум 400 слів) Висновок обстеження технічного стану будівлі та покрівлі. Документ, що підтверджує наявність найпростішого укриття. Підтвердження впровадженого енергоменеджменту в громаді (копія рішення місцевої ради або розпорядження міського голови).

Заявки можуть подаватись в електронному (із застосуванням ЕЦП) та/або паперовому форматі.

Заявки з повним пакетом документів подавати на електронну адресу: prog2[email protected], тема листа «Енергія сонця для діточок».

Від однієї громади можлива лише одна заявка.

Кінцевий строк подачі заявок – 12 листопада 2023 року.

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