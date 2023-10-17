Як завезти гуманітарну допомогу з 1 грудня: покрокове роз'яснення від Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики надали покроковий алгоритм.

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У Міністерстві соціальної політики оприлюднили покрокову інструкцію щодо ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня.

«Розуміємо, що у волонтерської спільноти виникло багато запитань, зокрема, щодо алгоритму ввезення. Надаємо покроковий алгоритм, як з 1 грудня ввозити і які документи подавати», - зазначили там.

Так, алгоритм виглядає наступним чином:

Входите в Автоматизовану систему за допомогою КЕП. Вас внесено в Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Тепер можна ввозити гуманітарну допомогу. Вносите в систему перелік товарів, які планується завозити, автоматично формується Декларація.

НЕ ПОТРІБНО: гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли і інших бюрократичних документів.

Ввозите допомогу Узагальнено показуєте, де і скільки допомоги роздано. Це і є звіт.

Наразі єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги знаходиться у стані розробки. Зміни запрацюють з 1 грудня.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

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