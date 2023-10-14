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  1. В Україні

З 1 грудня зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

09:15, 14 жовтня 2023
Відповідно до постанови, змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.
З 1 грудня зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів України 5 вересня прийняв постанову, відповідно до якої змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики серед основних змін наступне:

  • впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги 

За допомогою веб-платформи «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги» організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж. 

Декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, процес ввезення таких вантажів спрощено.

  • організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу 

Після того, як організація завезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис в системі. Потім – внести дані: коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу.  

  • постанова скасовує гарантійні листи

Це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. 

Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки. 

Термін запуску системи – 1 грудня 2023 року. 

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