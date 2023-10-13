Офіцера-розвідника підозрюють у держзраді: подробиці справи

Повідомлено про підозру у держзраді колишньому кадровому офіцеру-розвіднику, який втік в росію та звідти займається пропагандою.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Повідомлено про підозру в державній зраді колишньому правоохоронцю розвідувального органу України, який підтримуючи зазначені професійні навички і досвід у сфері проведення інформаційних операцій, сприяв державі-агресору у проведенні підривних дій проти України з 2013 по 2023 рік. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під час співпраці з представниками російської федерації, підозрюваний вів інформаційну діяльність під прикриттям псевдоніма та фіктивної ідентичності незалежного аналітика та публіциста. Він поширював наративи російської пропаганди, які використовувалися російським військовим керівництвом з 2013 року.

Після виїзду до російської федерації в 2015 році, підозрюваний продовжив співпрацю з ворогом. Після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України, він не припинив своєї підривної діяльності, а натомість систематично поширював російські наративи, виправдовуючи дії збройних сил рф та закликаючи громадян України до співпраці з окупантами та до здійснення дій з метою ліквідації української держави.

За допомогою відомих методів інформаційних операцій, таких як маніпулятивний виклад історичних фактів, викривлення причинно-наслідкових зв'язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив та поширив низку інформаційних продуктів, що включали в себе російські наративи, спрямовані на дестабілізацію України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.