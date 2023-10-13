МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові

До нього додались 26 лікарських спеціальностей.

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В Україні розширили спектр фахівців, які можуть проводити трансфузію донорської крові. До переліку додались ще 26 лікарських спеціальностей, переважно хірургічного профілю. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше переливати кров, згідно з кваліфікаційними характеристиками, мали право лише лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи. В постанові ж Кабінету Міністрів, яка врегульовує механізм забезпечення донорською кров’ю фронту, зазначено, що всі, хто не має відповідного фаху, зобов’язані пройти навчальну програму від Центру трансплант-координації, пояснюють у МОЗ.

«Відтак Міністерство охорони здоров’я затвердило зміни до кваліфікаційних характеристик лікарів, які відтепер повинні мати знання та вміння щодо переливання крові та її компонентів. Ця вимога додана до кваліфікаційних характеристик лікарів, які в своїй практиці стикаються з хірургічними втручаннями та невідкладними станами пацієнтів – хірургів, травматологів, комбустіологів тощо. Це, зокрема, дозволить лікарям зазначених спеціальностей, які вибрали боронити нашу країну та вступити до лав ЗСУ, використовувати кров та її компоненти для порятунку наших бійців на передовій. Без зволікань та зайвої бюрократії. Аналогічним чином це працюватиме й у прифронтових госпіталях», - пояснили у Міністерстві.

Разом з тим, змінилися кваліфікаційні вимоги до отримання спеціалізації з «Трансфузіології». Тепер лікарі ширшого спектра спеціальностей зможуть її отримати, зазначили у МОЗ.

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