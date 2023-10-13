Минздрав расширил список специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови

К нему добавились 26 врачебных специальностей.

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В Украине расширен спектр специалистов, которые могут проводить трансфузию донорской крови. В перечень добавились еще 26 врачебных специальностей, преимущественно хирургического профиля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Раньше переливать кровь, согласно квалификационным характеристикам, имели право только врачи-анестезиологи и врачи-трансфузиологи. В постановлении Кабинета Министров, которое регулирует механизм обеспечения донорской кровью фронта, указано, что все, кто не имеет соответствующей специальности, обязаны пройти учебную программу от Центра трансплант-координации, поясняют в Минздраве.

«Следовательно, Министерство здравоохранения утвердило изменения к квалификационным характеристикам врачей, которые отныне должны иметь знания и умения по переливанию крови и ее компонентов. Это требование добавлено к квалификационным характеристикам врачей, которые в своей практике сталкиваются с хирургическими вмешательствами и неотложными состояниями пациентов – хирургов, травматологов, комбустиологов и т.д. Это, в частности, позволит врачам указанных специальностей, которые выбрали защищать нашу страну и вступить в ряды ВСУ, использовать кровь и ее компоненты для спасения наших бойцов на передовой. Без промедлений и излишней бюрократии. Аналогичным образом, это будет работать и в прифронтовых госпиталях», - пояснили в Министерстве.

Вместе с тем изменились квалификационные требования к получению специализации по «Трансфузиологии». Теперь врачи более широкого спектра специальностей смогут ее получить, отметили в Минздраве.

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