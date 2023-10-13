Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК

На внеочередном заседании в пятницу, 13 октября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
С учетом предложений доноров:
- Лора Стефан;
- Мэтью Мюррей;
- Андрей Козлов;
- кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Нона Цоцория.
От Правительства:
- Наталья Онищенко;
- Алла Ивановская;
- Татьяна Цувина;
- кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Олег Гиляка.
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