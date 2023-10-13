Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК

Стало известно, кто войдет в состав конкурсной комиссии по отбору руководителя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

На внеочередном заседании в пятницу, 13 октября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

С учетом предложений доноров:

Лора Стефан ;

; Мэтью Мюррей ;

; Андрей Козлов ;

; кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Нона Цоцория.

От Правительства:

Наталья Онищенко ;

; Алла Ивановская ;

; Татьяна Цувина ;

; кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Олег Гиляка.

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