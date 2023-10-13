Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК

На позачерговому засіданні у п’ятницю, 13 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції». Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
З урахуванням пропозицій донорів:
- Лора Стефан;
- Метью Мюррей;
- Андрій Козлов;
- кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Нона Цоцорія.
Від Уряду:
- Наталія Оніщенко;
- Алла Івановська;
- Тетяна Цувіна;
- кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Олег Гиляка.
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