Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК

Стало відомо, хто увійде до складу конкурсної комісії з відбору керівника Нацагентства з питань запобігання корупції.

На позачерговому засіданні у п’ятницю, 13 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції». Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

З урахуванням пропозицій донорів:

Лора Стефан ;

Метью Мюррей ;

; Андрій Козлов ;

; кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Нона Цоцорія.

Від Уряду:

Наталія Оніщенко ;

; Алла Івановська ;

; Тетяна Цувіна ;

; кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Олег Гиляка.

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