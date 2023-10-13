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Офицера-разведчика подозревают в госизмене: подробности дела

21:46, 13 октября 2023
Сообщено о подозрении в госизмене бывшему кадровому офицеру-разведчику, который сбежал в россию и оттуда занимается пропагандой.
Офицера-разведчика подозревают в госизмене: подробности дела
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Сообщено о подозрении в государственной измене бывшему правоохранителю разведывательного органа Украины, который поддерживая указанные профессиональные навыки и опыт в сфере проведения информационных операций, способствовал государству-агрессору в проведении подрывных действий против Украины с 2013 по 2023 год. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Во время сотрудничества с представителями российской федерации, подозреваемый вел информационную деятельность под прикрытием псевдонима и фиктивной идентичности независимого аналитика и публициста. Он распространял нарративы российской пропаганды, которые использовались российским военным руководством с 2013 года.

После выезда в российскую федерацию в 2015 году, подозреваемый продолжил сотрудничество с врагом. После полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины, он не прекратил своей подрывной деятельности, а вместо этого систематически распространял российские нарративы, оправдывая действия вооруженных сил рф и призывая граждан Украины к сотрудничеству с оккупантами и к осуществлению действий с целью ликвидации украинского государства.

С помощью известных методов информационных операций, таких как манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылки на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информационных продуктов, включавших в себя российские нарративы, направленные на дестабилизацию Украины.

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