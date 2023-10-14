С 1 декабря изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи

Кабинет Министров Украины 5 сентября принял постановление, в соответствии с которым изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.
Как пояснили в Министерстве социальной политики, среди основных изменений следующее:
- использование доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи
С помощью веб-платформы «Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи» организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.
Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.
- организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения
После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем – внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса.
- постановление отменяет гарантийные письма
Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки.
Информация о таких грузах будет закрыта для общественности по соображениям безопасности.
Срок запуска системы – 1 декабря 2023 года.
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