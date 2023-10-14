С 1 декабря изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи

Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

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Кабинет Министров Украины 5 сентября принял постановление, в соответствии с которым изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, среди основных изменений следующее:

использование доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи

С помощью веб-платформы «Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи» организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения

После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем – внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса.

постановление отменяет гарантийные письма

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки.

Информация о таких грузах будет закрыта для общественности по соображениям безопасности.

Срок запуска системы – 1 декабря 2023 года.

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