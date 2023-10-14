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С 1 декабря изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи

09:15, 14 октября 2023
Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.
С 1 декабря изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи
Изображение: freepik.com
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Кабинет Министров Украины 5 сентября принял постановление, в соответствии с которым изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, среди основных изменений следующее:

  • использование доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи

С помощью веб-платформы «Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи» организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

  • организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения

После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем – внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса.

  • постановление отменяет гарантийные письма

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки.

Информация о таких грузах будет закрыта для общественности по соображениям безопасности.

Срок запуска системы – 1 декабря 2023 года.

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