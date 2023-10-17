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Пенни Прицкер посетила заседание президиума Конгресса местных и региональных властей: о чем говорили

08:45, 17 октября 2023
Пенни Прицкер, которая будет отвечать за мониторинг реформ в Украине, заверила в продолжении поддержки украинских регионов со стороны США и отметила, что децентрализация позволяет прислушиваться к мнениям жителей общин
Пенни Прицкер посетила заседание президиума Конгресса местных и региональных властей: о чем говорили
Фото: facebook.com/el.shuliak
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Как ранее сообщалось, в Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, который будет следить за реформами в Украине, а Президент Украины Владимир Зеленский провел с ней встречу.

Позже руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак сообщил, что состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, в котором также приняла участие спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

В фокусе внимания было восстановление Киевской области.

«Вживую и в онлайн-формате к заседанию присоединились более 200 участников, среди которых представители центральной власти, руководство Верховной Рады и народные депутаты, представители Киевской области, в частности начальник ОВА, и.о. о. председатели облсовета, начальники РВА, а также послы иностранных государств и представители международных организаций.

Сосредоточились на решении проблемных вопросов по реализации проектов восстановления и восстановления территориальных общин Киевской области, пострадавших в результате российской агрессии», - сообщил Ермак.

По его словам, были заслушаны вопросы, поднятые представителями органов местного самоуправления и жителями территориальных общин Киевщины.

«Пенни Прицкер заверила в продолжении поддержки украинских регионов со стороны США и отметила, что децентрализация позволяет прислушиваться к мнениям жителей общин.

Новый формат президиума Конгресса дает возможность оперативно проговаривать и принимать необходимые решения по разным вопросам, включая проблемные», - добавил он.

Ранее мы писали, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

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