США и Израиль разработают план доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа

Страны также обсудили возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Израиль сотрудничают над разработкой совместного плана по поставке гуманитарной помощи, предоставленной другими странами и международными организациями, в район Сектора Газа, передает Reuters.

По его словам, стороны достигли такого решения после девятичасовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Тем не менее, Израиль выразил беспокойство относительно того, что гуманитарная помощь может быть использована ХАМАСом или способствовать его укреплению, и США разделяют эти опасения.

«Если ХАМАС каким-то образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы это не повторялось», — заявил Блинкен.

Помимо доставки гумдопомощи, он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.

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