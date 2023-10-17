В Киеве произошел шестой детский суицид: из окна многоэтажки выпрыгнул парень

Трагедия произошла в Деснянском районе столицы.

Фото из соцсетей

В понедельник, 16 октября, в Киеве парень выпрыгнул из окна и погиб. Трагедия произошла поздно вечером в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В результате падения парень погиб на месте инцидента. Прибывшие медики только констатировали смерть.

Подробностей трагедии пока нет. Полиция выясняет все детали события.

Напомним, это уже четвертая трагедия подряд в столице среди подростков. Уже погибли шесть детей за последние несколько недель.

Фото из соцсетей

Ранее мы писали, что в Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

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