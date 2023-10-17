Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Пожизненный статус публичного лица для депутатов, судей ВС, членов ВККС и ВСП, – стала известна финальная редакция законопроекта

Уже 17 октября Верховная Рада может принять закон, вводящий пожизненный статус публично значимого лица для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников.

У членов ВККС разошлись мнения относительно предоставления членам ОСД полного доступа к судейским досье

Между членами ВККС нет единства о передаче ОСД полных данных по судьям.

Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.

Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

  1. В Украине

В Киеве произошел шестой детский суицид: из окна многоэтажки выпрыгнул парень

09:33, 17 октября 2023
Трагедия произошла в Деснянском районе столицы.
В Киеве произошел шестой детский суицид: из окна многоэтажки выпрыгнул парень
Фото из соцсетей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 16 октября, в Киеве парень выпрыгнул из окна и погиб. Трагедия произошла поздно вечером в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В результате падения парень погиб на месте инцидента. Прибывшие медики только констатировали смерть.

Подробностей трагедии пока нет. Полиция выясняет все детали события.

Напомним, это уже четвертая трагедия подряд в столице среди подростков. Уже погибли шесть детей за последние несколько недель.

Фото из соцсетей

Ранее мы писали, что в Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області