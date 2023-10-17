У Києві стався шостий дитячий суїцид: із вікна багатоповерхівки вистрибнув хлопець

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці.

Фото з соцмереж

У понеділок, 16 жовтня, у Києві хлопець вистрибнув із вікна і загинув. Трагедія сталася пізно ввечері у Деснянському районі столиці. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

В результаті падіння хлопець загинув на місці інциденту. Медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Подробиць трагедії поки що немає. Поліція з’ясовує усі деталі події.

Нагадаємо, це вже четверта поспіль трагедія у столиці серед підлітків. Уже загинуло шестеро дітей за останніх кілька тижнів.

Фото з соцмереж

Раніше ми писали, що у Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

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