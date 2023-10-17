Німеччина запевнила, що підтримуватиме Україну попри війну на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Німеччини пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з росією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну та Молдову, попри конфлікт на Близькому Сході. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Die Zeit.

«У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою», - зазначила Бербок.

Вона також додала, що Німеччина підтримуватиме Молдову в енергетичних та економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС і виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.

Раніше ми писали, що США та Ізраїль розроблять план доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа.

Крім того, стало відомо, що евакуація українців із Сектору Гази буде в пріоритеті у єгипетської влади.

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