Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

«Правки Лозового» необхідно скасувати – НАБУ та САП

Керівники антикорупційних органів розповіли представникам США, що дозволить НАБУ та САП стати більш ефективними.

НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем’єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій

Посади радників і помічників Президента, а також радників і помічників Прем’єр-міністра збираються виключити із переліку посад, щодо яких проводиться спеціальна перевірка та повна перевірка декларацій – однак сам перелік розширять.

До Положення про порядок функціонування окремих модулів ЄСІТС внесені зміни, - деталі

Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер без зазначення номера справи для представлення інтересів.

  1. В Україні

Німеччина запевнила, що підтримуватиме Україну попри війну на Близькому Сході

19:17, 17 жовтня 2023
Міністр закордонних справ Німеччини пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з росією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.
Німеччина запевнила, що підтримуватиме Україну попри війну на Близькому Сході
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну та Молдову, попри конфлікт на Близькому Сході. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Die Zeit.

«У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою», - зазначила Бербок.

Вона також додала, що Німеччина підтримуватиме Молдову в енергетичних та економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС і виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.

Раніше ми писали, що США та Ізраїль розроблять план доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа.

Крім того, стало відомо, що евакуація українців із Сектору Гази буде в пріоритеті у єгипетської влади.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області