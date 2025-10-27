Практика судів
У Києві судитимуть 18-річного працівника автомийки, який викрав та розбив авто клієнта

23:30, 27 жовтня 2025
Молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопору.
У Києві перед судом постане 18-річний працівник автомийки, який викрав та розбив авто клієнта. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Скориставшись доступом до ключів автомобіля BMW, який належить клієнтові, правопорушник сів за кермо та поїхав містом, втім не впорався з керуванням та спричинив ДТП», - заявили у поліції.

Зазначається, що інцидент стався у вересні цього року. До поліції Києва звернувся 24-річний місцевий мешканець, який повідомив, що напередодні залишив транспортний засіб марки BMW на обслуговування в автомийці для полірування кузова та хімчистки салону автомобіля, однак, згодом дізнався, що за участі його автомобіля сталася автопригода.

Тоді правоохоронці встановили 18-річного юнака, який працював на станції обслуговування, та маючи на зберіганні ключі від авто, вирішив скористатися ним та сів за кермо.

«Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопору. На щастя, він не зазнав ушкоджень. Поліцейські перевірили хлопця на стан сп’яніння, прилад Драгер показав 0,98 проміле», - заявили у поліції.

Порушника затримали та вилучили транспортний засіб. Слідчі повідомили йому про підозру, а згодом скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Тепер зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

