В Киеве будут судить 18-летнего работника автомойки, который угнал и разбил автомобиль клиента

Юноша не справился с управлением и врезался в электроопору.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет 18-летний работник автомойки, который угнал и разбил автомобиль клиента. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Воспользовавшись доступом к ключам автомобиля BMW, принадлежащего клиенту, правонарушитель сел за руль и поехал по городу, однако не справился с управлением и совершил ДТП», — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в сентябре этого года. В полицию Киева обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что накануне оставил свой автомобиль BMW на обслуживание в автомойке для полировки кузова и химчистки салона, но вскоре узнал, что с участием его автомобиля произошло ДТП.

Правоохранители установили, что 18-летний молодой человек, работавший на станции обслуживания, воспользовался тем, что имел при себе ключи от автомобиля, и решил прокатиться.

«Двигаясь по улице Набережно-Луговой, юноша не справился с управлением и врезался в электроопору. К счастью, он не пострадал. Полицейские проверили его на состояние опьянения — прибор Drager показал 0,98 промилле», — сообщили в полиции.

Нарушителя задержали, автомобиль изъяли. Следователи сообщили ему о подозрении, после чего материалы уголовного производства были направлены в суд.

Теперь злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.