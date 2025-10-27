Практика судів
Уряд готує новий підхід до визначення прожиткового мінімуму – як орієнтир візьмуть європейські стандарти

16:00, 27 жовтня 2025
У Мінсоцполітики визнали, що прожитковий мінімум зараз не є реальним соціальним стандартом та розрахунковою величиною для низки не соцвиплат.
Уряд готує новий підхід до визначення прожиткового мінімуму – як орієнтир візьмуть європейські стандарти
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін представив оновлену філософію соціальної політики держави, яка має перейти від точкової допомоги до системної, цифрової та орієнтованої на людину.

Одним із ключових напрямів реформ стане боротьба з бідністю та оновлення соціальних стандартів, зокрема — перегляд підходів до визначення прожиткового мінімуму, який сьогодні, за словами Міністра, «не є реальним соціальним стандартом та розрахунковою величиною для низки не соціальних виплат».

Зауважимо, що голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що показники, закладені в проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, не відповідають реаліям життя українців. Зокрема, уряд передбачив мінімальну пенсію у 2 595 грн, що лише на 234 грн більше, ніж у 2025 році, — попри двозначну інфляцію.

«Команда Мінсоцполітики працює над новою методикою прожиткового мінімуму та актуалізацією його компонентів, орієнтуючись на європейські стандарти», — підкреслив Улютін.

Нові підходи до соціальної політики

Мінсоцполітики впроваджує цифрову трансформацію системи підтримки: створюється Державна інформаційна система координації евакуації, якамає впорядкувати шлях евакуації та подальшу підтримку людей, які вимушено покидають свої домівки через війну.

Також готується нова програма житла для ВПО і запускається низка ініціатив — компенсації за кредитами на житло, додаткові виплати для закупівлі палива, підтримка працевлаштування та соціальні послуги для маломобільних груп.

Соціальні ініціативи для сімей і дітей

Серед пріоритетів — підтримка сімей з дітьми та стимулювання народжуваності. Законопроєкт №13532 має сприяти поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Уряд також збільшив виплати прийомним батькам і батькам-вихователям, розширивши дію принципу «гроші ходять за дитиною», та запровадив нову послугу «Соціальна домівка» — альтернативу інституційному догляду. Перші такі будинки буде відкрито в Київській і Чернівецькій областях за підтримки Фундації Олени Зеленської.

Міністр наголосив, що держава буде відходити від інституційного підходу — ресурси мають йти за людиною, а не за установою. Це створює умови для розвитку конкурентного приватного та громадського сектору у сфері надання соціальних послуг.

Крім того, триває робота над удосконалення системи протезування та реабілітації ветеранів, зокрема спрощено доступ до спортивних протезів.

уряд Мінсоцполітики Данило Гетманцев прожитковий мінімум

