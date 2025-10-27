Практика судов
Правительство готовит новый подход к прожиточному минимуму — в качестве ориентира возьмут европейские стандарты

16:00, 27 октября 2025
В Минсоцполитики признали, что прожиточный минимум сейчас не является реальным социальным стандартом и расчетной величиной для ряда несоциальных выплат.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин представил обновленную философию социальной политики государства, которая должна перейти от точечной помощи к системной, цифровой и ориентированной на человека.

Одним из ключевых направлений реформ станет борьба с бедностью и обновление социальных стандартов, в частности — пересмотр подходов к определению прожиточного минимума, который сегодня, по словам министра, «не является реальным социальным стандартом и расчетной величиной для ряда несоциальных выплат».

Отметим, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что показатели, заложенные в проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, не соответствуют реальным условиям жизни украинцев. В частности, правительство предусмотрело минимальную пенсию в 2 595 грн, что всего на 234 грн больше, чем в 2025 году, — несмотря на двузначную инфляцию.

«Команда Минсоцполитики работает над новой методикой прожиточного минимума и актуализацией его компонентов, ориентируясь на европейские стандарты», — подчеркнул Улютин.

Новые подходы к социальной политике

Минсоцполитики внедряет цифровую трансформацию системы поддержки: создается Государственная информационная система координации эвакуации, которая должна упорядочить путь эвакуации и дальнейшую поддержку людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Также готовится новая программа жилья для ВПО и запускается ряд инициатив — компенсации по кредитам на жилье, дополнительные выплаты для закупки топлива, поддержка трудоустройства и социальные услуги для маломобильных групп.

Социальные инициативы для семей и детей

Среди приоритетов — поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости. Законопроект №13532 должен способствовать сочетанию родительства с профессиональной деятельностью.

Правительство также увеличило выплаты приемным родителям и родителям-воспитателям, расширив действие принципа «деньги ходят за ребенком», и внедрило новую услугу «Социальный дом» — альтернативу институциональному уходу. Первые такие дома будут открыты в Киевской и Черновицкой областях при поддержке Фонда Елены Зеленской.

Министр подчеркнул, что государство будет отходить от институционального подхода — ресурсы должны идти за человеком, а не за учреждением. Это создает условия для развития конкурентного частного и общественного сектора в сфере предоставления социальных услуг.

Кроме того, продолжается работа над совершенствованием системы протезирования и реабилитации ветеранов, в частности упрощен доступ к спортивным протезам.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

