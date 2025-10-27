Правительство готовит новый подход к прожиточному минимуму — в качестве ориентира возьмут европейские стандарты

В Минсоцполитики признали, что прожиточный минимум сейчас не является реальным социальным стандартом и расчетной величиной для ряда несоциальных выплат.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин представил обновленную философию социальной политики государства, которая должна перейти от точечной помощи к системной, цифровой и ориентированной на человека.

Одним из ключевых направлений реформ станет борьба с бедностью и обновление социальных стандартов, в частности — пересмотр подходов к определению прожиточного минимума, который сегодня, по словам министра, «не является реальным социальным стандартом и расчетной величиной для ряда несоциальных выплат».

Отметим, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что показатели, заложенные в проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, не соответствуют реальным условиям жизни украинцев. В частности, правительство предусмотрело минимальную пенсию в 2 595 грн, что всего на 234 грн больше, чем в 2025 году, — несмотря на двузначную инфляцию.

«Команда Минсоцполитики работает над новой методикой прожиточного минимума и актуализацией его компонентов, ориентируясь на европейские стандарты», — подчеркнул Улютин.

Новые подходы к социальной политике

Минсоцполитики внедряет цифровую трансформацию системы поддержки: создается Государственная информационная система координации эвакуации, которая должна упорядочить путь эвакуации и дальнейшую поддержку людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Также готовится новая программа жилья для ВПО и запускается ряд инициатив — компенсации по кредитам на жилье, дополнительные выплаты для закупки топлива, поддержка трудоустройства и социальные услуги для маломобильных групп.

Социальные инициативы для семей и детей

Среди приоритетов — поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости. Законопроект №13532 должен способствовать сочетанию родительства с профессиональной деятельностью.

Правительство также увеличило выплаты приемным родителям и родителям-воспитателям, расширив действие принципа «деньги ходят за ребенком», и внедрило новую услугу «Социальный дом» — альтернативу институциональному уходу. Первые такие дома будут открыты в Киевской и Черновицкой областях при поддержке Фонда Елены Зеленской.

Министр подчеркнул, что государство будет отходить от институционального подхода — ресурсы должны идти за человеком, а не за учреждением. Это создает условия для развития конкурентного частного и общественного сектора в сфере предоставления социальных услуг.

Кроме того, продолжается работа над совершенствованием системы протезирования и реабилитации ветеранов, в частности упрощен доступ к спортивным протезам.

