50 тисяч при народженні дитини — Раді рекомендують ухвалити в цілому законопроект щодо підтримки родин із дітьми

Передбачається, що кожна жінка після народження дитини отримуватиме одноразову виплату в розмірі 50 000 грн.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка Галина Третьякова.

«Цей законопроект – важливий крок для підтримки українських сімей, особливо тих, хто поєднує виховання дітей із роботою. Необхідно створити цілісну систему підтримки матерів і дітей, яка охоплює період від народження до перших років життя малюка та сприяє поверненню жінок до роботи. Ця допомога має бути системною, а не фрагментарною», – заявила Третьякова.

Нагадаємо, що законопроект передбачає фіксацію розмірів державної допомоги на 2026 рік, зокрема:

7 тис. грн – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб, крім військових (100 % грошового забезпечення);

50 тис. грн – одноразова допомога при народженні дитини;

7 тис. грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку, яка також може призначатися для дітей, народжених у 2025 році;

8 тис. грн – грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

8 тис. грн – допомога для догляду за дитиною «єЯсла» для матерів, які працюють повний робочий день

5 тис. грн – одноразова допомога «Пакунок школяра» для учнів перших класів.

Для дітей з інвалідністю передбачено підвищувальний коефіцієнт 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла».

Крім того, Галина Третьякова ініціювала запровадження з 2028 року щомісячної грошової виплати «єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від 3 до 6 років (дитина з особливими потребами – до 7-8 років), які не отримали місця в комунальних закладах дошкільної освіти.

Також законопроект передбачає можливість вибору між натуральною допомогою «Пакунок малюка» або грошовою компенсацією, причому товари для «Пакунка малюка» мають бути переважно вітчизняного виробництва.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у серпні Рада схвалила законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину. Функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми пропонується передати до повноважень Пенсійного фонду.

