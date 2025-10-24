50 тысяч при рождении ребенка — Раде рекомендуют принять в целом законопроект о поддержке семей с детьми

Предполагается, что каждая женщина после рождения ребенка будет получать разовую выплату в размере 50 000 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект №13532, который вводит новую систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Об этом сообщила председатель Комитета, народный депутат Галина Третьякова.

«Этот законопроект — важный шаг для поддержки украинских семей, особенно тех, кто совмещает воспитание детей с работой. Необходимо создать целостную систему поддержки матерей и детей, которая охватывает период от рождения до первых лет жизни ребенка и способствует возвращению женщин к работе. Эта помощь должна быть системной, а не фрагментарной», — заявила Третьякова.

Напомним, что законопроект предусматривает фиксацию размеров государственной помощи на 2026 год, в частности:

7 тыс. грн — помощь в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц, кроме военнослужащих (100 % денежного обеспечения);

50 тыс. грн — единоразовая помощь при рождении ребенка;

7 тыс. грн — помощь по уходу за ребенком до достижения одного года, которая также может назначаться для детей, рожденных в 2025 году;

8 тыс. грн — денежная выплата по уходу за ребенком «еСадик»;

8 тыс. грн — помощь по уходу за ребенком «еЯсли» для матерей, работающих полный рабочий день;

5 тыс. грн — единоразовая помощь «Пакет школьника» для учеников первых классов.

Для детей с инвалидностью предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для определения размера помощи по уходу за ребенком до одного года и помощи «еЯсли».

Кроме того, Галина Третьякова инициировала введение с 2028 года ежемесячной денежной выплаты «еСадик» за счет средств местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от 3 до 6 лет (ребенок с особыми потребностями — до 7–8 лет), которые не получили место в коммунальных учреждениях дошкольного образования.

Также законопроект предусматривает возможность выбора между натуральной помощью «Пакет малыша» или денежной компенсацией, при этом товары для «Пакета малыша» должны быть преимущественно отечественного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.