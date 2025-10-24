Практика судов
  В Украине

50 тысяч при рождении ребенка — Раде рекомендуют принять в целом законопроект о поддержке семей с детьми

11:18, 24 октября 2025
Предполагается, что каждая женщина после рождения ребенка будет получать разовую выплату в размере 50 000 грн.
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект №13532, который вводит новую систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Об этом сообщила председатель Комитета, народный депутат Галина Третьякова.

«Этот законопроект — важный шаг для поддержки украинских семей, особенно тех, кто совмещает воспитание детей с работой. Необходимо создать целостную систему поддержки матерей и детей, которая охватывает период от рождения до первых лет жизни ребенка и способствует возвращению женщин к работе. Эта помощь должна быть системной, а не фрагментарной», — заявила Третьякова.

Напомним, что законопроект предусматривает фиксацию размеров государственной помощи на 2026 год, в частности:

7 тыс. грн — помощь в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц, кроме военнослужащих (100 % денежного обеспечения);

50 тыс. грн — единоразовая помощь при рождении ребенка;

7 тыс. грн — помощь по уходу за ребенком до достижения одного года, которая также может назначаться для детей, рожденных в 2025 году;

8 тыс. грн — денежная выплата по уходу за ребенком «еСадик»;

8 тыс. грн — помощь по уходу за ребенком «еЯсли» для матерей, работающих полный рабочий день;

5 тыс. грн — единоразовая помощь «Пакет школьника» для учеников первых классов.

Для детей с инвалидностью предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для определения размера помощи по уходу за ребенком до одного года и помощи «еЯсли».

Кроме того, Галина Третьякова инициировала введение с 2028 года ежемесячной денежной выплаты «еСадик» за счет средств местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от 3 до 6 лет (ребенок с особыми потребностями — до 7–8 лет), которые не получили место в коммунальных учреждениях дошкольного образования.

Также законопроект предусматривает возможность выбора между натуральной помощью «Пакет малыша» или денежной компенсацией, при этом товары для «Пакета малыша» должны быть преимущественно отечественного производства.





