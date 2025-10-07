Практика судів
  1. В Україні

Гетманцев розкритикував проект держбюджету на 2026 рік через збільшення мінімальної пенсії на 234 грн

14:54, 7 жовтня 2025
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев назвав підвищення мінімальної пенсії до 2 595 грн — «знущання над літніми людьми».
Гетманцев розкритикував проект держбюджету на 2026 рік через збільшення мінімальної пенсії на 234 грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що показники, закладені в проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, не відповідають реаліям життя українців. Зокрема, уряд передбачив мінімальну пенсію у 2 595 грн, що лише на 234 грн більше, ніж у 2025 році, — попри двозначну інфляцію.

«Основні ресурси зараз ідуть на оборону. Це безумовний пріоритет. Ми всі це розуміємо. Але також маємо визнати: наступним пріоритетом після забезпечення обороноздатності нашої країни в бюджеті має бути соціальна підтримка українців… Перегляд мінімальної пенсії всього на 234 гривні натомість виглядає як знущання над літніми людьми», — наголосив Гетманцев.

Пропозиції до проєкту бюджету

Відтак, Гетманцев подав власні пропозиції до Держбюджету-2026, які передбачають поетапне підвищення соціальних стандартів і реальне наближення державних виплат до прожиткового рівня.

Мінімальна пенсія — 4 700 грн

Політик пропонує встановити мінімальну пенсію на рівні 4 700 грн, що, за його словами, стане першим кроком до «чесного та обґрунтованого» перерахунку виплат.

Прожитковий мінімум — 4 700 грн

Гетманцев наголосив, що нинішній прожитковий мінімум не відображає реальних потреб людини:

«Прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках».

Його пропозиція передбачає такі розміри прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року:

  • для дітей до 6 років — 4 482 грн,
  • від 6 до 18 років — 6 044 грн,
  • для працездатних осіб — 4 794 грн,
  • для осіб, які втратили працездатність — 3 786 грн.

Мінімальна зарплата — 12 000 грн

Гетманцев вважає, що мінімальна заробітна плата має бути не меншою за 12 000 грн на місяць, тоді як уряд пропонує лише 8 647 грн.

Соціальні пріоритети

Гетманцев наполягає на збільшенні видатків на соціальний захист на 162 млрд грн, аби держава змогла підтримати вразливі категорії громадян.

Йдеться, зокрема, про:

  • 70 млрд грн — на підвищення пенсій;
  • 50 млрд грн — на допомогу малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям;
  • 6 млрд грн — на розвиток соціальних послуг (зокрема мобільні бригади з психологами та соцпрацівниками);
  • 3,8 млрд грн — на підтримку сімейних форм виховання;
  • 1,9 млрд грн — на персональних асистентів для ветеранів з інвалідністю.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Окремо пропонується збільшити фінансування програм для ВПО на 11 млрд грн. Ці кошти підуть на програми евакуації, житлові ініціативи, розширення «Доступних ліків», працевлаштування.

«Люди похилого віку не повинні робити вибір між їжею та ліками. Малозабезпечені родини не повинні передавати з покоління в покоління один і той самий одяг», — підкреслив Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Пенсійний фонд держбюджет пенсія пенсія в Україні Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва