Гетманцев розкритикував проект держбюджету на 2026 рік через збільшення мінімальної пенсії на 234 грн

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев назвав підвищення мінімальної пенсії до 2 595 грн — «знущання над літніми людьми».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що показники, закладені в проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, не відповідають реаліям життя українців. Зокрема, уряд передбачив мінімальну пенсію у 2 595 грн, що лише на 234 грн більше, ніж у 2025 році, — попри двозначну інфляцію.

«Основні ресурси зараз ідуть на оборону. Це безумовний пріоритет. Ми всі це розуміємо. Але також маємо визнати: наступним пріоритетом після забезпечення обороноздатності нашої країни в бюджеті має бути соціальна підтримка українців… Перегляд мінімальної пенсії всього на 234 гривні натомість виглядає як знущання над літніми людьми», — наголосив Гетманцев.

Пропозиції до проєкту бюджету

Відтак, Гетманцев подав власні пропозиції до Держбюджету-2026, які передбачають поетапне підвищення соціальних стандартів і реальне наближення державних виплат до прожиткового рівня.

Мінімальна пенсія — 4 700 грн

Політик пропонує встановити мінімальну пенсію на рівні 4 700 грн, що, за його словами, стане першим кроком до «чесного та обґрунтованого» перерахунку виплат.

Прожитковий мінімум — 4 700 грн

Гетманцев наголосив, що нинішній прожитковий мінімум не відображає реальних потреб людини:

«Прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках».

Його пропозиція передбачає такі розміри прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року:

для дітей до 6 років — 4 482 грн,

від 6 до 18 років — 6 044 грн,

для працездатних осіб — 4 794 грн,

для осіб, які втратили працездатність — 3 786 грн.

Мінімальна зарплата — 12 000 грн

Гетманцев вважає, що мінімальна заробітна плата має бути не меншою за 12 000 грн на місяць, тоді як уряд пропонує лише 8 647 грн.

Соціальні пріоритети

Гетманцев наполягає на збільшенні видатків на соціальний захист на 162 млрд грн, аби держава змогла підтримати вразливі категорії громадян.

Йдеться, зокрема, про:

70 млрд грн — на підвищення пенсій;

— на підвищення пенсій; 50 млрд грн — на допомогу малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям;

— на допомогу малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям; 6 млрд грн — на розвиток соціальних послуг (зокрема мобільні бригади з психологами та соцпрацівниками);

— на розвиток соціальних послуг (зокрема мобільні бригади з психологами та соцпрацівниками); 3,8 млрд грн — на підтримку сімейних форм виховання;

— на підтримку сімейних форм виховання; 1,9 млрд грн — на персональних асистентів для ветеранів з інвалідністю.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Окремо пропонується збільшити фінансування програм для ВПО на 11 млрд грн. Ці кошти підуть на програми евакуації, житлові ініціативи, розширення «Доступних ліків», працевлаштування.

«Люди похилого віку не повинні робити вибір між їжею та ліками. Малозабезпечені родини не повинні передавати з покоління в покоління один і той самий одяг», — підкреслив Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.