Гетманцев раскритиковал проект госбюджета на 2026 год из-за повышения минимальной пенсии на 234 грн

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал повышение минимальной пенсии до 2 595 грн — «издевательство над пожилыми людьми».

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что показатели, заложенные в проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, не соответствуют реальной ситуации, в которой живут украинцы. В частности, правительство предусмотрело минимальную пенсию в 2 595 грн, что всего на 234 грн больше, чем в 2025 году, — несмотря на двузначную инфляцию.

«Основные ресурсы сейчас направляются на оборону. Это безусловный приоритет. Мы все это понимаем. Но также должны признать: следующим приоритетом после обеспечения обороноспособности страны в бюджете должна стать социальная поддержка украинцев… Пересмотр минимальной пенсии всего на 234 гривны выглядит как издевательство над пожилыми людьми», — подчеркнул Гетманцев.

Предложения к проекту бюджета

Гетманцев подал собственные предложения к Госбюджету-2026, которые предусматривают поэтапное повышение социальных стандартов и реальное приближение государственных выплат к прожиточному минимуму.

Минимальная пенсия — 4 700 грн

Политик предлагает установить минимальную пенсию на уровне 4 700 грн, что, по его словам, станет первым шагом к «честному и обоснованному» пересмотру выплат.

Прожиточный минимум — 4 700 грн

Гетманцев подчеркнул, что действующий прожиточный минимум не отражает реальных потребностей человека:

«Прожиточный минимум должен основываться на реальных цифрах, а не на абстрактных выдумках или устаревших расчетах».

Его предложение предусматривает такие размеры прожиточного минимума с 1 января 2026 года:

• для детей до 6 лет — 4 482 грн,

• от 6 до 18 лет — 6 044 грн,

• для трудоспособных лиц — 4 794 грн,

• для лиц, утративших трудоспособность — 3 786 грн.

Минимальная зарплата — 12 000 грн

Гетманцев считает, что минимальная заработная плата должна быть не менее 12 000 грн в месяц, тогда как правительство предлагает лишь 8 647 грн.

Социальные приоритеты

Гетманцев настаивает на увеличении расходов на социальную защиту на 162 млрд грн, чтобы государство смогло поддержать уязвимые категории граждан.

Речь идет, в частности, о:

• 70 млрд грн — на повышение пенсий;

• 50 млрд грн — на помощь малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью и другим категориям;

• 6 млрд грн — на развитие социальных услуг (в частности, мобильные бригады с психологами и соцработниками);

• 3,8 млрд грн — на поддержку семейных форм воспитания;

• 1,9 млрд грн — на персональных ассистентов для ветеранов с инвалидностью.

Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Отдельно предлагается увеличить финансирование программ для ВПЛ на 11 млрд грн. Эти средства направят на программы эвакуации, жилищные инициативы, расширение программы «Доступные лекарства» и поддержку занятости.

«Пожилые люди не должны выбирать между едой и лекарствами. Малообеспеченные семьи не должны передавать из поколения в поколение одну и ту же одежду», — подчеркнул Гетманцев.

