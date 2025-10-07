Практика судов
  1. В Украине

Гетманцев раскритиковал проект госбюджета на 2026 год из-за повышения минимальной пенсии на 234 грн

14:54, 7 октября 2025
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал повышение минимальной пенсии до 2 595 грн — «издевательство над пожилыми людьми».
Гетманцев раскритиковал проект госбюджета на 2026 год из-за повышения минимальной пенсии на 234 грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что показатели, заложенные в проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, не соответствуют реальной ситуации, в которой живут украинцы. В частности, правительство предусмотрело минимальную пенсию в 2 595 грн, что всего на 234 грн больше, чем в 2025 году, — несмотря на двузначную инфляцию.

«Основные ресурсы сейчас направляются на оборону. Это безусловный приоритет. Мы все это понимаем. Но также должны признать: следующим приоритетом после обеспечения обороноспособности страны в бюджете должна стать социальная поддержка украинцев… Пересмотр минимальной пенсии всего на 234 гривны выглядит как издевательство над пожилыми людьми», — подчеркнул Гетманцев.

Предложения к проекту бюджета

Гетманцев подал собственные предложения к Госбюджету-2026, которые предусматривают поэтапное повышение социальных стандартов и реальное приближение государственных выплат к прожиточному минимуму.

Минимальная пенсия — 4 700 грн

Политик предлагает установить минимальную пенсию на уровне 4 700 грн, что, по его словам, станет первым шагом к «честному и обоснованному» пересмотру выплат.

Прожиточный минимум — 4 700 грн

Гетманцев подчеркнул, что действующий прожиточный минимум не отражает реальных потребностей человека:

«Прожиточный минимум должен основываться на реальных цифрах, а не на абстрактных выдумках или устаревших расчетах».

Его предложение предусматривает такие размеры прожиточного минимума с 1 января 2026 года:
• для детей до 6 лет — 4 482 грн,
• от 6 до 18 лет — 6 044 грн,
• для трудоспособных лиц — 4 794 грн,
• для лиц, утративших трудоспособность — 3 786 грн.

Минимальная зарплата — 12 000 грн

Гетманцев считает, что минимальная заработная плата должна быть не менее 12 000 грн в месяц, тогда как правительство предлагает лишь 8 647 грн.

Социальные приоритеты

Гетманцев настаивает на увеличении расходов на социальную защиту на 162 млрд грн, чтобы государство смогло поддержать уязвимые категории граждан.

Речь идет, в частности, о:
• 70 млрд грн — на повышение пенсий;
• 50 млрд грн — на помощь малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью и другим категориям;
• 6 млрд грн — на развитие социальных услуг (в частности, мобильные бригады с психологами и соцработниками);
• 3,8 млрд грн — на поддержку семейных форм воспитания;
• 1,9 млрд грн — на персональных ассистентов для ветеранов с инвалидностью.

Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Отдельно предлагается увеличить финансирование программ для ВПЛ на 11 млрд грн. Эти средства направят на программы эвакуации, жилищные инициативы, расширение программы «Доступные лекарства» и поддержку занятости.

«Пожилые люди не должны выбирать между едой и лекарствами. Малообеспеченные семьи не должны передавать из поколения в поколение одну и ту же одежду», — подчеркнул Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Пенсионный фонд госбюджет пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя