Керівник секретаріату ВРП не може брати участь в ухвалені рішень про проведення конкурсу на держслужбу – Верховний Суд

КАС ВС висловився щодо відсутністі повноважень керівника секретаріату Вищої ради правосуддя брати участь в ухваленні рішень цим органом про проведення конкурсу на посади державної служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд вказав, що на підставі положень чинного законодавства особа як керівник секретаріату ВРП не міг брати участі в ухваленні ВРП рішення про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» в Державній судовій адміністрації України.

Постанова КАС ВС від 26 жовтня 2020 року у справі № 9901/72/19 та постанова ВП ВС від 9 лютого 2022 року у справі № 9901/72/19.

Обставини справи

Особа звернулась до суду з позовом до Вищої ради правосуддя, треті особи: Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, керівник секретаріату ВРП, про визнання протиправним, нечинним і скасування рішення про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» у Державній судовій адміністрації України, стягнення моральної шкоди.

На обґрунтування позовних вимог позивачі зазначили про наявний конфлікт інтересів у керівника секретаріату ВРП. Так, згідно з розміщеним на офіційному вебсайті ВРП протоколом засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя було вирішено визначити переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя Голови Державної судової адміністрації України особу, яка станом як на день оголошення конкурсу, так і на день його проведення обіймала посаду керівника секретаріату ВРП, до повноважень якого належить здійснення визначення умов проведення конкурсу та вимог до кандидатів на посаду, а також розробка проєкту відповідного рішення ВРП.

Позиція суду

Рішенням Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Велика Палата Верховного Суду апеляційну скаргу залишила без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Права та обов’язки керівника секретаріату закріплені у пункті 4.2 Положення про секретаріат Вищої ради правосуддя від 23 березня 2017 року № 579/0/15-17, згідно з яким, зокрема:

керівник секретаріату організовує роботу секретаріату, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на секретаріат завдань та функцій;

організовує підготовку структурними підрозділами секретаріату проєктів актів ВРП та її органів, а також доручень і розпоряджень Голови ВРП.

Водночас Положення наділяє керівника повноваженнями візувати лише підготовлені структурними підрозділами секретаріату проєкти доручень і розпоряджень Голови ВРП з організаційних питань.

Системний аналіз положень Регламенту дає змогу дійти висновку про відсутність положень щодо участі керівника секретаріату ВРП в ухваленні рішень ВРП.

Отже, на підставі наведених вище положень чинного законодавства особа як керівник секретаріату ВРП не брав і не міг брати участі в ухваленні ВРП оскаржуваного в цій справі рішення про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» в Державній судовій адміністрації України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.