Руководитель секретариата ВСП не может принимать участие в принятии решений о проведении конкурса на госслужбу – Верховный Суд

КАС ВС высказался относительно отсутствия полномочий у руководителя секретариата Высшего совета правосудия участвовать в принятии решений этим органом о проведении конкурса на должности государственной службы.

Верховный Суд указал, что на основании положений действующего законодательства лицо как руководитель секретариата ВСП не могло принимать участие в принятии ВСП решения об объявлении конкурса на замещение должностей государственной службы категории «А» в Государственной судебной администрации Украины.

Постановление КАС ВС от 26 октября 2020 года по делу № 9901/72/19 и постановление ВП ВС от 9 февраля 2022 года по делу № 9901/72/19.

Обстоятельства дела

Лицо обратилось в суд с иском к Высшему совету правосудия, третьи лица: Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, руководитель секретариата ВСП, о признании противоправным, недействительным и отмене решения об объявлении конкурса на замещение должностей государственной службы категории «А» в Государственной судебной администрации Украины, взыскании морального ущерба.

В обоснование исковых требований истцы указали на наличие конфликта интересов у руководителя секретариата ВСП. Так, согласно размещенному на официальном сайте ВСП протоколу заседания Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия было решено определить победителем конкурса на замещение должности государственной службы категории «А» в системе правосудия главы Государственной судебной администрации Украины лицо, которое на день объявления конкурса и на день его проведения занимало должность руководителя секретариата ВСП, в чьи полномочия входит определение условий проведения конкурса и требований к кандидатам на должность, а также разработка проекта соответствующего решения ВСП.

Позиция суда

Решением Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда в удовлетворении иска отказано. Большая Палата Верховного Суда апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Права и обязанности руководителя секретариата закреплены в пункте 4.2 Положения о секретариате Высшего совета правосудия от 23 марта 2017 года № 579/0/15-17, согласно которому, в частности:

руководитель секретариата организует работу секретариата, координирует деятельность всех его структурных подразделений, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на секретариат задач и функций;

организует подготовку структурными подразделениями секретариата проектов актов ВСП и ее органов, а также поручений и распоряжений Председателя ВСП.

В то же время Положение наделяет руководителя полномочиями визировать лишь подготовленные структурными подразделениями секретариата проекты поручений и распоряжений Председателя ВСП по организационным вопросам.

Системный анализ положений Регламента позволяет сделать вывод об отсутствии норм, касающихся участия руководителя секретариата ВСП в принятии решений ВСП.

Следовательно, на основании приведенных выше положений действующего законодательства лицо как руководитель секретариата ВСП не принимало и не могло принимать участие в принятии ВСП оспариваемого в данном деле решения об объявлении конкурса на замещение должностей государственной службы категории «А» в Государственной судебной администрации Украины.

