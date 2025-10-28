«Судово-юридична газета» відкриває нову рубрику – відеоблоги та запрошує суддів та працівників судів до співпраці

Тепер можна не лише публікувати статті, а й створювати відеоблоги, які редакція допоможе розмістити та просунути.

«Судово-юридична газета» розширює співпрацю для суддівської спільноти — тепер кожен суд, суддя, помічник чи працівник апарату суду може розповісти про свій досвід, поділитися думками або презентувати професійний матеріал для широкої аудиторії.

Ми прагнемо зробити судову систему більш відкритою, а спілкування — ближчим і зрозумілішим.

Що ми пропонуємо:

Публікацію професійних матеріалів, підготовлених суддями, помічниками суддів і працівниками апаратів судів.

Обговорення актуальних тем суддівської спільноти — проблем, викликів і шляхів їхнього розв’язання.

Відкритий майданчик для діалогу, обміну досвідом і професійними ідеями.

Блоги та статті стануть частиною професійного медіапростору, сприятимуть розвитку судової системи та зміцненню довіри до правосуддя.

Ми гарантуємо:

підтримку у форматуванні матеріалів;

SEO-оптимізацію та просування контенту;

повне збереження авторських прав;

можливість публікації з урахуванням ваших побажань щодо анонімності чи підпису.

Окрім того, анонсуємо новий формат спілкування – відеоблоги

«Судово-юридична газета» готова забезпечити технічну підтримку, розміщення на сайті та просування ваших відео. Це чудова нагода донести професійні ідеї до ширшої аудиторії у зручному форматі.

Як з нами зв’язатися:

Якщо ви зацікавлені або маєте пропозиції щодо тем чи форматів — напишіть нам! Ми з радістю обговоримо деталі та допоможемо реалізувати ваші ініціативи.

