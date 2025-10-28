«Судово-юридична газета» відкриває нову рубрику – відеоблоги та запрошує суддів та працівників судів до співпраці

«Судово-юридична газета» розширює співпрацю для суддівської спільноти — тепер кожен суд, суддя, помічник чи працівник апарату суду може розповісти про свій досвід, поділитися думками або презентувати професійний матеріал для широкої аудиторії.
Ми прагнемо зробити судову систему більш відкритою, а спілкування — ближчим і зрозумілішим.
Що ми пропонуємо:
Блоги та статті стануть частиною професійного медіапростору, сприятимуть розвитку судової системи та зміцненню довіри до правосуддя.
Ми гарантуємо:
Окрім того, анонсуємо новий формат спілкування – відеоблоги
«Судово-юридична газета» готова забезпечити технічну підтримку, розміщення на сайті та просування ваших відео. Це чудова нагода донести професійні ідеї до ширшої аудиторії у зручному форматі.
Як з нами зв’язатися:
Якщо ви зацікавлені або маєте пропозиції щодо тем чи форматів — напишіть нам! Ми з радістю обговоримо деталі та допоможемо реалізувати ваші ініціативи.
