«Судебно-юридическая газета» открывает новую рубрику – видеоблоги и приглашает судей и работников судов к сотрудничеству

08:00, 28 октября 2025
Теперь можно не только публиковать статьи, но и создавать видеоблоги, которые редакция поможет разместить и продвинуть.
«Судебно-юридическая газета» расширяет сотрудничество для судебного сообщества — теперь каждый суд, судья, помощник или сотрудник аппарата суда может рассказать о своем опыте, поделиться мнением или представить профессиональный материал для широкой аудитории.

Мы стремимся сделать судебную систему более открытой, а общение — ближе и понятнее.

Что мы предлагаем:

• Публикацию профессиональных материалов, подготовленных судьями, помощниками судей и сотрудниками аппаратов судов.
• Обсуждение актуальных тем судебного сообщества — проблем, вызовов и путей их решения.
• Открытую площадку для диалога, обмена опытом и профессиональными идеями.

Блоги и статьи станут частью профессионального медиапространства, будут способствовать развитию судебной системы и укреплению доверия к правосудию.

Мы гарантируем:

• поддержку в форматировании материалов;
• SEO-оптимизацию и продвижение контента;
• полное сохранение авторских прав;
• возможность публикации с учетом ваших пожеланий относительно анонимности или подписи.

Кроме того, мы анонсируем новый формат общения – видеоблоги.

«Судебно-юридическая газета» готова обеспечить техническую поддержку, размещение на сайте и продвижение ваших видео. Это отличная возможность донести профессиональные идеи до широкой аудитории в удобном формате.

Как с нами связаться:

Если вы заинтересованы или имеете предложения по темам или форматам — напишите нам! Мы с радостью обсудим детали и поможем реализовать ваши инициативы.

• Телефон: (044) 235-91-41
• Электронная почта: [email protected]

