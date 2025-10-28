Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали рецидивіста, який виманив у військового $5000 під приводом пригону авто для потреб на фронті

07:00, 28 жовтня 2025
Фігурант пообіцяв захиснику доставити позашляховик з-за кордону за вигідною ціною, а коли отримав гроші – зник.
У Києві затримали рецидивіста, який виманив у військового $5000 під приводом пригону авто для потреб на фронті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який виманив у військовослужбовця близько 5 000 доларів, під приводом пригону автомобіля для потреб на фронті. Про це повідомила столична поліція.

Військовий повідомив правоохоронцям, що домовився із чоловіком, який нібито займався пригоном машин із-за кордону, про купівлю транспортного засобу, необхідного для виконання завдань у зоні бойових дій. Зловмисник запросив майже 5 тисяч доларів, отримав кошти – і після цього зник, переставши виходити на зв'язок.

Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 36-річний раніше судимий за вчинення шахрайства та наркозлочинів уродженець Херсонщини.

«Правоохоронці з’ясували, що обіцяний транспортний засіб чоловік навіть не планував доставляти з-за кордону», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання — до п’яти років позбавлення волі.

На час слідства, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція шахрай Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду