У Києві затримали рецидивіста, який виманив у військового $5000 під приводом пригону авто для потреб на фронті

Фігурант пообіцяв захиснику доставити позашляховик з-за кордону за вигідною ціною, а коли отримав гроші – зник.

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який виманив у військовослужбовця близько 5 000 доларів, під приводом пригону автомобіля для потреб на фронті. Про це повідомила столична поліція.

Військовий повідомив правоохоронцям, що домовився із чоловіком, який нібито займався пригоном машин із-за кордону, про купівлю транспортного засобу, необхідного для виконання завдань у зоні бойових дій. Зловмисник запросив майже 5 тисяч доларів, отримав кошти – і після цього зник, переставши виходити на зв'язок.

Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 36-річний раніше судимий за вчинення шахрайства та наркозлочинів уродженець Херсонщини.

«Правоохоронці з’ясували, що обіцяний транспортний засіб чоловік навіть не планував доставляти з-за кордону», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання — до п’яти років позбавлення волі.

На час слідства, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

