В Киеве задержали рецидивиста, который выманил у военного $5000 под предлогом пригона авто для нужд на фронте

Фигурант пообещал защитнику доставить внедорожник из-за границы по выгодной цене, а получив деньги — исчез.

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который обманом получил от военнослужащего около 5 000 долларов, прикрываясь обещанием пригнать автомобиль для нужд фронта. Об этом сообщила столичная полиция.

Военный рассказал правоохранителям, что договорился с мужчиной, который якобы занимался пригоном машин из-за границы, о покупке транспортного средства, необходимого для выполнения задач в зоне боевых действий. Злоумышленник запросил почти 5 тысяч долларов, получил деньги — и после этого исчез, перестав выходить на связь.

Полицейские установили личность мошенника и разыскали его. Им оказался 36-летний уроженец Херсонской области, ранее судимый за мошенничество и наркопреступления.

«Правоохранители выяснили, что обещанный автомобиль мужчина даже не собирался доставлять из-за границы», — заявили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

