СБУ показала нове покоління морських дронів Sea Baby — фото

18:40, 22 жовтня 2025
За даними СБУ, вони здатні проходити понад 1500 км, перевозити до 2000 кг вантажу, оснащені потужнішими двигунами та сучасною системою навігації.
Служба безпеки України презентувала оновлене покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby, які вже пройшли бойові випробування у Чорному морі — зокрема, були задіяні під час ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

За словами голови СБУ Василя Малюка, нові дрони стали ще потужнішими й ефективнішими:

«Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby — ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме».

Як повідомив бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич (позивний «Хантер»), під час цьогорічної операції на Кримському мосту «морські малюки» доставили вибухівку безпосередньо до потрібної точки та підірвали нею опори незаконної споруди.

Нові модифікації дронів створені за кошти, зібрані українцями через платформу UNITED24. За даними СБУ, вони здатні проходити понад 1500 км, перевозити до 2000 кг вантажу, оснащені потужнішими двигунами та сучасною системою навігації.

Команда розробників продемонструвала два оновлені зразки Sea Baby:

  • перший обладнаний гіростабілізованою кулеметною установкою з автозахопленням і розпізнаванням цілей;
  • другий має ракетну систему залпового вогню «Град» на 10 снарядів.

Раніше використання українських морських дронів змусило Росію передислокувати більшість кораблів у бухту Новоросійська, що дозволило розблокувати «зерновий коридор».

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

