СБУ показала нове покоління морських дронів Sea Baby — фото

Служба безпеки України презентувала оновлене покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby, які вже пройшли бойові випробування у Чорному морі — зокрема, були задіяні під час ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

За словами голови СБУ Василя Малюка, нові дрони стали ще потужнішими й ефективнішими:

«Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby — ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме».

Як повідомив бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич (позивний «Хантер»), під час цьогорічної операції на Кримському мосту «морські малюки» доставили вибухівку безпосередньо до потрібної точки та підірвали нею опори незаконної споруди.

Нові модифікації дронів створені за кошти, зібрані українцями через платформу UNITED24. За даними СБУ, вони здатні проходити понад 1500 км, перевозити до 2000 кг вантажу, оснащені потужнішими двигунами та сучасною системою навігації.

Команда розробників продемонструвала два оновлені зразки Sea Baby:

перший обладнаний гіростабілізованою кулеметною установкою з автозахопленням і розпізнаванням цілей;

другий має ракетну систему залпового вогню «Град» на 10 снарядів.

Раніше використання українських морських дронів змусило Росію передислокувати більшість кораблів у бухту Новоросійська, що дозволило розблокувати «зерновий коридор».

