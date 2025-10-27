Практика судів
Працівник захворів під час відпустки: які дії роботодавця

22:54, 27 жовтня 2025
Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки і має лікарняний, невикористані через хворобу дні мають бути компенсовані.
Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки, її можна або продовжити після одужання, або перенести на інший період за згодою з роботодавцем. Про це нагадує Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

У разі продовження відпустки працівник зберігає раніше отримані відпускні — вони зараховуються як оплата додаткових днів відпочинку. За період хвороби нараховуються лікарняні відповідно до листка непрацездатності.

Якщо ж сторони домовились про перенесення відпустки, вона оплачується окремо, за новим розрахунком.

У такому випадку раніше виплачені відпускні за дні хвороби анулюються. Натомість працівнику нараховуються лікарняні за весь період непрацездатності.

Відпускні за нові дні відпустки обчислюються з урахуванням актуальної дати її надання.

Таким чином, працівник не втрачає жодних виплат через хворобу під час відпустки, але має обрати один із варіантів — продовження або перенесення.

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін та про причини продовження або перенесення відпустки. Своєю чергою, роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки.

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Це передбачено ч. 2 ст. 15 Закону №1105.

