Практика судов
  1. В Украине

Работник заболел во время отпуска: какие действия работодателя

22:54, 27 октября 2025
Если работник заболел во время ежегодного отпуска и имеет больничный, неиспользованные по болезни дни должны быть компенсированы.
Работник заболел во время отпуска: какие действия работодателя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если работник заболел во время ежегодного отпуска, его можно либо продлить после выздоровления, либо перенести на другой период по согласованию с работодателем. Об этом напоминает Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

В случае продления отпуска работник сохраняет ранее полученные отпускные — они засчитываются как оплата дополнительных дней отдыха. За период болезни начисляются больничные согласно листку нетрудоспособности.

Если стороны договорились о переносе отпуска, он оплачивается отдельно по новому расчету.

В таком случае ранее выплаченные отпускные за дни болезни аннулируются. Вместо них работнику начисляются больничные за весь период нетрудоспособности.

Отпускные за новые дни отпуска рассчитываются с учетом актуальной даты его предоставления.

Таким образом, работник не теряет никаких выплат из-за болезни во время отпуска, но должен выбрать один из вариантов — продление или перенос.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах такого решения. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, помощь предоставляется в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Это предусмотрено ч. 2 ст. 15 Закона №1105.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду