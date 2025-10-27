Работник заболел во время отпуска: какие действия работодателя

Если работник заболел во время ежегодного отпуска и имеет больничный, неиспользованные по болезни дни должны быть компенсированы.

Если работник заболел во время ежегодного отпуска, его можно либо продлить после выздоровления, либо перенести на другой период по согласованию с работодателем. Об этом напоминает Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

В случае продления отпуска работник сохраняет ранее полученные отпускные — они засчитываются как оплата дополнительных дней отдыха. За период болезни начисляются больничные согласно листку нетрудоспособности.

Если стороны договорились о переносе отпуска, он оплачивается отдельно по новому расчету.

В таком случае ранее выплаченные отпускные за дни болезни аннулируются. Вместо них работнику начисляются больничные за весь период нетрудоспособности.

Отпускные за новые дни отпуска рассчитываются с учетом актуальной даты его предоставления.

Таким образом, работник не теряет никаких выплат из-за болезни во время отпуска, но должен выбрать один из вариантов — продление или перенос.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах такого решения. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, помощь предоставляется в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Это предусмотрено ч. 2 ст. 15 Закона №1105.

