Ілон Маск запустив Грокіпедія — альтернативу Вікіпедії на базі ШІ

Grokipedia є аналогом Wikipedia, який модерують за допомогою штучного інтелекту.

Американський бізнесмен Ілон Маск запустив портал Grokipedia — аналог Wikipedia, який модерують за допомогою ШІ. Про це повідомляє The Verge.

Головною особливістю нової енциклопедії стало модераторство контенту за участю штучного інтелекту. Ймовірно, в основі лежить та ж модель, на якій працює чат-бот Grok.

Редагування статей у Grokipedia обмежене. Кнопка «Редагувати» відображає лише список змін без зазначення авторів.

Видання The Verge зазначає, що на деяких сторінках Grokipedia можна побачити позначку: «Вміст адаптовано з Wikipedia, ліцензовано за CC BY-SA 4.0».

