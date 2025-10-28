Илон Маск запустил Грокипедия — альтернативу Википедии на базе ИИ

Grokipedia является аналогом Wikipedia, который модерирует ИИ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский бизнесмен Илон Маск запустил портал Grokipedia — аналог Wikipedia, который модерирует ИИ. Об этом сообщает The Verge.

Главной особенностью новой энциклопедии стало модерирование контента с помощью ИИ. Предположительно, в основе лежит та же модель, на которой работает чат-бот Grok.

Редактирование статей в Grokipedia ограничено. Кнопка «Редактировать» отображает лишь список изменений без указания авторов.

Издание The Verge отмечает, что на некоторых страницах Grokipedia можно увидеть пометку «Содержимое адаптировано из Wikipedia, лицензировано по CC BY-SA 4.0».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.