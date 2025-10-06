Ілон Маск анонсував портал Грокіпедія — альтернативу Вікіпедії на базі ШІ

Ілон Маск заявив, що новий портал Грокіпедія має стати масштабним покращенням Вікіпедії.

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Грокіпедія, яка стане конкурентом Вікіпедії. Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він підкреслив, що бета-версія нової платформи буде представлена уже за два тижні.

«Grokipedia стане найбільшою і найточнішою базою знань для людей та штучного інтелекту – без упереджень та прихованих мотивів», – йдеться у повідомленні.

Маск додав, що Grokipedia створена на базі штучного інтелекту Grok і має стати «масштабним покращенням Вікіпедії». Платформа аналізуватиме відкриті джерела, виявлятиме помилки, часткові істини або відсутній контекст і автоматично виправлятиме неточності у статтях.

