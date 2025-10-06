Практика судів
Ілон Маск анонсував портал Грокіпедія — альтернативу Вікіпедії на базі ШІ

12:10, 6 жовтня 2025
Ілон Маск заявив, що новий портал Грокіпедія має стати масштабним покращенням Вікіпедії.
Фото: unq.edu.ar
Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Грокіпедія, яка стане конкурентом Вікіпедії. Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він підкреслив, що бета-версія нової платформи буде представлена уже за два тижні.

«Grokipedia стане найбільшою і найточнішою базою знань для людей та штучного інтелекту – без упереджень та прихованих мотивів», – йдеться у повідомленні.

Маск додав, що Grokipedia створена на базі штучного інтелекту Grok і має стати «масштабним покращенням Вікіпедії». Платформа аналізуватиме відкриті джерела, виявлятиме помилки, часткові істини або відсутній контекст і автоматично виправлятиме неточності у статтях.

 

Ілон Маск штучний інтелект ШІ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
