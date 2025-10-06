Илон Маск анонсировал портал Грокипедия — альтернативу Википедии на базе ИИ

Илон Маск заявил, что новый портал Грокипедия должен стать масштабным улучшением Википедии.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания xAI запустит новую платформу под названием Грокипедия, которая станет конкурентом Википедии. Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что бета-версия новой платформы будет представлена уже через две недели.

«Grokipedia станет самой большой и самой точной базой знаний для людей и искусственного интеллекта — без предвзятости и скрытых мотивов», — говорится в сообщении.

Маск добавил, что Grokipedia создана на основе искусственного интеллекта Grok и должна стать «масштабным улучшением Википедии». Платформа будет анализировать открытые источники, выявлять ошибки, частичные истины или отсутствующий контекст и автоматически исправлять неточности в статьях.

