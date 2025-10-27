Практика судів
Верховний суд Філіппін планує масштабну цифровізацію — запустить блокчейн-платформу та ініціативу зі ШІ

23:12, 27 жовтня 2025
Верховний суд Філіппін розроблятиме безпечну цифрову платформу з використанням блокчейн-технології, яка забезпечить автентичність і простежуваність судових документів.
Верховний суд Філіппін планує масштабну цифровізацію — запустить блокчейн-платформу та ініціативу зі ШІ
Фото: judiciary.gov.ph
Верховний суд Філіппін оголосив про запуск п’ятирічного стратегічного плану цифрової трансформації, який передбачає розробку блокчейн-платформи для захисту судових документів і використання штучного інтелекту для правових досліджень. Про це повідомив голова Верховного суду Олександр Гесмондо, пише The Manila Times.

Проект є частиною Стратегічного плану судових інновацій (SPJI), спрямованого на підвищення ефективності, прозорості та доступності судових процесів.

«Суд розроблятиме безпечну цифрову платформу з використанням блокчейн-технології, — заявив Гесмондо. — Це забезпечить автентичність, цілісність і простежуваність судових документів».

За словами голови Верховного суду, у розробці блокчейн-системи бере участь Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA), яке надає технічну допомогу у впровадженні проекту.

Гесмондо також оголосив про створення нової Системи управління судовими справами (Case Records Management System, CRMS), яку буде інтегровано з уже чинною платформою e-Court PH.

«Це забезпечить централізоване, безпечне та ефективне управління судовими записами, а також зручний і швидкий доступ до документів у режимі реального часу через єдиний інтерфейс для всіх користувачів», — пояснив він.

Окрім блокчейну, Верховний суд Філіппін розглядає можливість співпраці з платформою Anycase.ai, що використовує технології штучного інтелекту для прискорення правових досліджень. Також готується «Рамкова політика управління ШІ» (AI Governance Framework), яка визначить етичні принципи його застосування. 

суд штучний інтелект ШІ

