Верховный суд Филиппин планирует масштабную цифровизацию — запустит блокчейн-платформу и инициативу по ИИ

23:12, 27 октября 2025
Верховный суд Филиппин разработает безопасную цифровую платформу с использованием блокчейн-технологии, которая обеспечит подлинность и отслеживаемость судебных документов.
Фото: judiciary.gov.ph
Верховный суд Филиппин объявил о запуске пятилетнего стратегического плана цифровой трансформации, который предусматривает создание блокчейн-платформы для защиты судебных документов и использование искусственного интеллекта для правовых исследований. Об этом сообщил председатель Верховного суда Александр Гесмондо, передает The Manila Times.

Проект является частью Стратегического плана судебных инноваций (SPJI), направленного на повышение эффективности, прозрачности и доступности судебных процессов.

«Суд разработает безопасную цифровую платформу с использованием блокчейн-технологии, — заявил Гесмондо. — Это обеспечит подлинность, целостность и отслеживаемость судебных документов».

По словам главы Верховного суда, в разработке блокчейн-системы принимает участие Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), которое оказывает техническую помощь в реализации проекта.

Гесмондо также объявил о создании новой Системы управления судебными делами (Case Records Management System, CRMS), которая будет интегрирована с уже действующей платформой e-Court PH.

«Это обеспечит централизованное, безопасное и эффективное управление судебными записями, а также удобный и быстрый доступ к документам в режиме реального времени через единый интерфейс для всех пользователей», — пояснил он.

Кроме блокчейна, Верховный суд Филиппин рассматривает возможность сотрудничества с платформой Anycase.ai, которая использует технологии искусственного интеллекта для ускорения правовых исследований. Также готовится «Рамочная политика управления ИИ» (AI Governance Framework), которая определит этические принципы его применения.

